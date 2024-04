Pastore e missionario: "Camminiamo insieme gomito a gomito verso le periferie"

Da supertifoso della Fiorentina qual è avrebbe potuto concludere il suo saluto da arcivescovo eletto con l’appello “Tutti allo stadio“, ma ha preferito astenersi, ha detto ridendo agli amici a fine cerimonia nella tribuna della Croce in Duomo. Don Gherardo Gambelli, 55 anni il prossimo 23 giugno, missionario in Ciad per quasi 12, dal settembre scorso parroco della Madonna della Tosse, vicedirettore spirituale del Seminario e cappellano e di Sollicciano, è atteso da un impegno serio al timone della chiesa fiorentina, retta negli ultimi sedici anni dall’arcivescovo cardinale Giuseppe Betori, da ieri amministratore apostolico. "La scelta del Papa è caduta su un sacerdote che ben conosciamo e che ben conosce la nostra diocesi, di cui da figlio diventerà padre": ha detto il cardinale Betori dopo la lettura della bolla di nomina da parte del vicario generale, monsignor Giancarlo Corti, interrotta da un lungo applauso. Come Silvano Piovanelli, nell’82, don Gherardo riceverà l’ordinazione e prenderà possesso lo stesso giorno della cattedra dei Santi Zanobi e Antonino, per San Giovanni, il 24 giugno. Da allora il governo sarà suo, impresa che si dice pronto ad affrontare: "Penso che possiate facilmente immaginare lo “tsunami” di sentimenti, emozioni, pensieri che si muovono nel mio cuore dal giorno in cui il Nunzio mi ha manifestato la volontà di Papa Francesco di nominarmi arcivescovo di Firenze - ha detto don Gherardo - Quando il Nunzio mi ha chiesto di scrivere a mano una breve lettera al Papa, scegliendo una citazione biblica per esprimergli l’accettazione della mia nomina, ho pensato subito al Salmo 25: “Tengo fisso lo sguardo sul Signore perché libera dal laccio il mio piede”. La Provvidenza ha voluto che l’annuncio della mia nomina cadesse nella settimana che precede la domenica del Buon Pastore. Ascolteremo le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni: “Come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto”. È Lui che ci spinge ad andare verso le periferie geografiche ed esistenziali".

"Spero di poter condividere la ricchezza dell’esperienza missionaria - ha aggiunto anticipando la sua linea pastorale -, e quindi di rispondere a quello che il Papa ci chiede, la conversione missionaria della Chiesa in questa spinta verso le periferie". Secondo il nuovo arcivescovo, "le chiese giovani ci insegnano la capacità di vivere la fedeltà al Vangelo anche in condizioni in cui non ci sono tanti preti, ed è un problema della nostra diocesi: c’è un coinvolgimento maggiore dei laici. Tutto questo fa sì che la chiesa sia davvero viva. È un po’ come tornare alle origini, piccole comunità che vivono con fedeltà e attenzione al contesto nel quale si trovano, per cercare di impegnarci gomito a gomito nella costruzione di un mondo nuovo".

Alle istituzioni Gambelli ha espresso "la ferma volontà di proseguire nella collaborazione “gomito a gomito“ per la costruzione di una società più giusta e solidale, nell’attenzione e nel rispetto della dignità di ogni persona, soprattutto dei più poveri ed esclusi, dei carcerati. Davanti alla minaccia delle guerre ci sentiamo più che mai interpellati alla responsabilità di lavorare con più coraggio e tenacia per la pace, che si costruisce nell’attenzione ai gesti quotidiani di perdono e di riconciliazione".