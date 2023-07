Pasticcio Farmapiana Il neo presidente se ne va

Un vizio di forma e l’incarico è nullo. Non sono passate neppure due settimane dall’annuncio del nuovo presidente di Farmapiana che si scopre che l’azienda che gestisce le farmacie comunali di Campi, Signa, Calenzano e Borgo San Lorenzo non ha una guida. Con un comunicato datato 23 giugno scorso, il Comune di Campi – in qualità di socio di maggioranza di Farmapiana – annunciava di aver indicato come nuovo presidente Alessandro Rouf (foto), già direttore di farmacia, ex direttore di Federfarma Firenze fino al 2021 ed ex presidente dell’Ordine dei farmacisti di Prato fino al 2019. Rouf avrebbe dovuto prendere, quindi, il posto di Vanessa De Feo, nominata dalla passata giunta targata Pd, con il mandato in scadenza lo scorso 30 giugno . Ma Rouf non è compatibile con la carica. "Non mi sono dimesso: per un vizio di forma sono incompatibile con l’incarico" è il breve commento dello stesso, contattato telefonicamente da "La Nazione". Rouf, infatti, è già pensionato: da qui la sua incompatibilità. In teoria, secondo la Legge Madia, potrebbe svolgere l’incarico ma senza ricevere compensi.

"In fretta e furia hanno rimosso Vanessa De Feo per mere logiche politiche, una persone che oltre a tutti i requisiti aveva anche le competenze, e hanno commesso un errore macroscopico. Di chi è la responsabilità?", commenta Leonardo Fabbri, capogruppo Pd in consiglio comunale, ricordando che la giunta Tagliaferri (sinistra radicale e M5S) ha un suo assessore alle Partecipate e anche un funzionario che si occupa di Partecipate. "Il problema, però, non è solo l’errore in sé: senza un presidente dall’inizio di luglio si è creato un vuoto di potere. Chi si assume le responsabilità in Farmapiana in questa fase?", si chiede ancora Fabbri che in consiglio comunale chiederà chiarimenti. Oltre al ‘pasticcio’ presidente, il nuovo consiglio di Farmapiana aveva fatto subito parlare di sé per la nomina di Chiara Martinuzzi, in passato per cinque anni consigliere comunale di Forza Italia.

Barbara Berti