Pasticcere morto dopo la rapina Oggi a Campi l’addio a Piero Conti

Oggi l’ultimo saluto a Piero Conti (foto), 79 anni, fondatore della nota pasticceria "Il Grillo", finito in coma a seguito di un’aggressione per rapina e morto dopo quattro mesi di coma. "Mercoledì 26 ci fermeremo per rendere omaggio al nostro compianto fondatore Piero, scomparso il 14 luglio – hanno annunciato i responsabili della pasticceria di cui l’uomo era titolare –. Vogliamo ringraziarvi ancora per il calore, l’affetto e la vicinanza che ci avete dimostrato in un periodo così buio della nostra storia". La funzione religiosa alle 11, nella parrocchia di San Lorenzo a Campi Bisenzio. Piero Conti, conosciutissimo nella piana, era stato vittima di un’aggressione il 20 marzo, intorno alle 9.30, nel parcheggio della banca Cr Firenze di via delle Tre Ville, dove era arrivato per depositare l’incasso settimanale. Due sconosciuti (poi identificati e arrestati) avevano aspettato che parcheggiasse l’auto in uno degli stalli riservati ai disabili per poi gettarlo a terra e rapinarlo di 18mila euro. L’uomo aveva subito una brutta frattura alla spalla e la rottura in più punti del gomito: ricoverato a Careggi era entrato in coma, senza più risvegliarsi. Il decesso il 14 luglio.

Nel frattempo, a inizio luglio, i carabinieri avevano eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della procura, a carico di L.G., 63enne originario di Palermo e residente a Campi Bisenzio e D.A., 47enne albanese già in carcere per altri reati. Entrambi sono accusati di essere gli autori della rapina.

