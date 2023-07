Pasticcere morto dopo la rapina, cordoglio istituzionale e polemiche sulla sicurezza

Campi piange la scomparsa del fondatore della storica pasticceria Il Grillo. Dopo quasi quattro mesi di coma, Piero Conti, 79 anni, (foto) è morto nella giornata del 14 luglio in una clinica di Impruneta. Il commerciante la sera del 20 marzo fu assalito e rapinato mentre si trovata nel parcheggio di un istituto di credito in zona Capalle per depositare l’incasso del locale a una cassa automatica. "La notizia ci ha profondamente addolorati, tutta l’amministrazione comunale si stringe alla famiglia, parteciperemo alle esequie" dice il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri. I due uomini - un 63enne italiano e un 47enne albanese – che lo avevano aggredito, rapinandolo di 18mila euro, sono stati arrestati all’inizio di luglio con l’accusa di rapina pluriaggravata e lesioni gravissime: una posizione destinata ora ad aggravarsi.

"Oggi non è certamente il momento della polemica ma non si può nemmeno stare in silenzio come se nulla fosse. Da anni chiediamo una Campi più sicura con un aumento dell’organico dei Carabinieri e un maggior coinvolgimento del commissariato di Sesto ma nulla è stato fatto. Il nuovo sindaco, sottovalutando totalmente la grave emergenza in atto, non ha nemmeno nominato un assessore alla sicurezza" commenta il consigliere d’opposizione Paolo Gandola chiedendo un tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. "L’intervento del consigliere è uno stimolo in più ma tale tavolo è già nei nostri programmi. Sulla sicurezza, in questi primi giorni, abbiamo già dato il via per l’installazione di cinque nuove telecamere" replica il sindaco.

