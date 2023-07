Pastasciutta antifascista Tra ricordi e attualità Martedì ci sarà l’evento

La "pastasciutta antifascista" a ricordo di quella che la famiglia Cervi offrì il 25 luglio 1943, nella piazza del vicino paese di Campegine, per festeggiare la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini. L’iniziativa, promossa dalla sezione Anpi "Silvano Franchi" in collaborazione con la Casa del popolo di Calenzano, si ripeterà, il prossimo martedì alle 20, al circolo Arci di via Puccini nell’area dell’Arena estiva. L’offerta è di 5 euro. La prenotazione è consigliata. Secondo gli organizzatori, la manifestazione, a 80 anni di distanza dalla prima pastasciutta antifascista, rappresenta non solo un momento conviviale ma anche uno spunto per riflettere e ribadire i valori costituzionali.