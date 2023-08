Passo Passo Camminare nella natura

Dai primi di settembre e fino al 28 ottobre torna il festival Passo Passo, con camminate, iniziative e degustazioni alla scoperta del territorio. Il programma è organizzato dal Comune insieme all’Associazione Turistica Calenzano. Tra marzo e giugno scorsi il calendario ha visto una ventina di appuntamenti molto partecipati, tra passeggiate, visite alle ville storiche e attività a cavallo. Dopo la pausa dei mesi più caldi il nuovo via sarà sabato 2 settembre alle 16 con l’orienteering al parco del Neto a cura di IKP Orienteering, un’occasione per sviluppare le proprie doti di orientamento, con ausilio di carta e bussola. L’attività è adatta a bambini, ragazzi e adulti. Domenica 3 , invece, alle 15,30 l’Unione Speleologica Calenzano organizza una visita a Travalle a una cavità artificiale utilizzata come rifugio dai civili durante la seconda guerra mondiale.

Il fine settimana successivo altri appuntamenti: sabato 16 settembre alle 17 visita alla Tenuta di San Donato con degustazione di vini e olio della tenuta e reading teatrale con Lorenzo Degl’Innocenti. La visita e il reading sono gratuiti, la degustazione di vini e olio della tenuta è a pagamento, necessaria la prenotazione: [email protected] Il giorno dopo con il CAI Prato "Calvana in musica!" con trekking da Carraia (ritrovo alle 8,30) fino a Casa Bastone. È prevista l’esibizione della scuola di musica Verdi di Prato. Per tutte le attività è necessaria la prenotazione, dove non diversamente indicato, sul portale https:servizi.comune.calenzano.fi.itiscrizioniweb.