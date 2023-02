Passione politica I giovanissimi fiorentini tra destra ’dura e pura’ e antifascismo militante

di Emanuele Baldi

e Gabriele Manfrin

Non sono più – al netto della frenesia degli ultimi giorni – gli anni Settanta. La militanza politica giovanile, che pure a Firenze vanta radici solide, è frammentaria, disordinata, spesso occasionale. Eppure, anche se i numeri sono risibili rispetto al passato, a quegli anni – "formidabili" per qualcuno e un po’ meno per tanti altri – una certa attrazione per la politica, specie se estrema, resiste. Il panorama fiorentino ha sfumature tutte sue – ogni città fa storia a sé – ma è innegabile che la forte matrice antifascista che permea più ambienti della città fa sì che il gioco dei ’neri’ riserva indiana urbana e dei ’rossi’ avamposto di resistenza nazionale trovi qui campo largo.

Al netto dunque dei numeri che vedono la militanza a sinistra inevitabile maggioranza cerchiamo di far chiarezza su queste piccole galassie. In città la destra-destra gravita principalmente sul mondo Casaggì – da qui nascono anche politici di primo piano nell’attuale panorama fiorentino – che ha storicamente tratti molto movimentisti e si professa come un gruppo identitario sociale e comunitario pur restando molto legato a un partito istituzionale che oggi esprime il presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Il mondo di Azione universitaria fa attività nelle facoltà, ha una visione più atlantista e meno di destra radicale. Semplificando è più di governo che di lotta. Discorso a parte per CasaPound, non fortissimo in città, che ha una matrice più spiccatamente antisistema.

La galassia della militanza di sinistra a Firenze risulta ancora più frammentata. L’assenza di una trasposizione parlamentare pura, specialmente per le realtà più giovanili contribuisce nettamente alla distanza percepita da questi movimenti dalle istituzioni rappresentative; non è certo un caso che alla manifestazione di martedi uno degli slogan recitava "Nardella questo corteo non è per te".

Come detto la pluralità di realtà militanti organizzate non consente di classificare in un’unico filone di pensiero le diverse linee politiche. Partendo dalle realtà più moderata sicuramente spiccano i giovani democratici, l’associazione giovanile del Partito democratico, che sostanzialmente ricalca la linea di pensiero riformista di vertici di via del Nazareno. Presente anche un’area che sostanzialmente oscilla tra l’attivismo politico e l’attività istituzionali: tra questi Potere al popolo, la Città Invisibile, Rifondazione comunista e Sinistra Progetto Comune (che ha due consiglieri a Palazzo Vecchio).

Per quanto riguarda l’area prettamente studentesca un ruolo di primo piano è giocato dalle realtà come Sds (studenti di sinistra) ed Udu (Unione degli universitari), anche questi legati ad una dottrina politica prevalentemente social democratica; sempre in ambito para-accademico analizzando le realtà legate all’area antagonista spiccano Colpol (Collettivo politico) e Studenti organizzati.

Passando alle realtà militanti pure, in riferimento all’area marxista leninista la realta più attiva e longeva è sicuramente il Cpa; presente anche il Next Emerson, legato in passato all’area dell’autonomia operaia, oggi molto attivo sul contrasto all’inceneritore e all’aeroporto.