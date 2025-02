Passerella tra Vallina e Compiobbi. C’è la svolta per riprendere i lavori

Un nuovo operatore realizzerà la passerella ciclopedonale tra Vallina e Compiobbi: alla procedura di gara aperta alla fine di dicembre è stata presentata una sola offerta, giudicata idonea e conforme dalla Città metropolitana, ente a cui compete l’opera. L’appalto dunque può essere affidato. Si tratta di una ripartenza: il cantiere era già stato aggiudicato ufficialmente nel marzo del 2022 per l’importo di oltre 1,7 milioni di euro; la consegna dei lavori risale al giugno 2022 e dovevano essere conclusi in 420 giorni. Ma si sono interrotti presto, dopo la realizzazione solamente del 25% dell’opera, con tre ordini di servizio mai sottoscritti e rispettati.

Ad aprile scorso con un atto dirigenziale della direzione viabilità della Città Metropolitana, è stata revocata l’assegnazione dei lavori; a fine dicembre è stata finalmente pubblicata la nuova gara con costi aumentati: ora superano i 3 milioni di euro. Il nuovo assegnatario si occuperà della realizzazione della passerella ciclopedonale di Compiobbi, dei collegamenti ciclabili tra piazza Mazzini e la stazione ferroviaria sul lato fiesolano e del parco fluviale dell’Arno sulla sponda ripolese. Una volta ultimata, la passerella unirà a piedi e in bici Vallina a Compiobbi unendo dunque l’area artigianale-industriale ripolese alla stazione ferroviaria sulla parte fiesolana.

Per la consigliera metropolitana delegata alle piste ciclabili Alessandra Innocenti "ricomincia l’iter operativo di un’opera strategica, priorità dell’amministrazione metropolitana". "È una notizia molto importante per Vallina e il nostro territorio: permette ai nostri cittadini di raggiungere a piedi anche il treno – commenta il sindaco ripolese Francesco Pignotti –. Vigileremo adesso affinché l’opera venga realizzata in tempi brevi".