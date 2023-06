Passerella Ripartiti i lavori Corsa per recuperare i ritardi

Sono ripartiti solamente lunedì i lavori per la costruzione della passerella ciclopedonale di Vallina-Compiobbi, l’attraversamento dell’Arno che permetterà di unire i territori comunali di Fiesole e Bagno a Ripoli, nel punto più stretto del fiume. L’intervento era sospeso da tempo. Inizialmente la ditta incaricata dei lavori si era dovuta fermare per attendere la fornitura di alcuni materiali da costruzione. Un ulteriore rinvio dei lavori si era successivamente reso necessario a causa delle importanti precipitazioni piovose dell’ultimo mese, che hanno fatto salire il livello del fiume, rendendo quindi poco sicuro proseguire con la posa dei basamenti e dei piloni, che andranno a sostenere la struttura metallica della passerella.

La ripresa del cantiere è seguita con attenzione dai responsabili di Città Metropolitana, l’ente che coordina l’intervento. La durata contrattuale dei lavori era stata fissata in 420 giorni dalla data di consegna, che è avvenuta a giugno 2021. Per rispettare le scadenze la passerella doverà quindi essere posizionata a fine estate. L’inaugurazione dell’opera, almeno da cronoprogramma iniziale, è prevista per l’autunno. La ditta per recuperare i ritardi ha quindi deciso di affittare degli alloggi in zona così da tenere sul posto gli operai e guadagnare nei tempi degli spostamenti.

D.G.