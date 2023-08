Passerella di Badia a Settimo "Stop al passaggio di motorini"

Il divieto? Non basta. "Sulla passerella di Badia a Settimo, serve una porta telematica per stangare gli incivili". È la richiesta che arriva da una sponda all’altra dell’Arno, tra Scandicci e Campi Bisenzio, per fermare tutti coloro che ogni giorno utilizzano la passerella come ponte e attraversano con mezzi a motore.

Il 21 luglio scorso la Città Metropolitana, sotto la cui responsabilità ricade l’opera, aveva disposto appunto il divieto di transito ai veicoli a motore sulla passerella ciclo pedonale che collega Scandicci alla stazione di San Donnino nel comune di Campi Bisenzio, come anche sulle opere di accesso sulle due sponde dell’Arno.

La passerella è stata realizzata per favorire la mobilità sostenibile e la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. L’accesso di veicoli a motore costituisce un pericolo per la loro sicurezza. È stato pertanto considerato necessario dettare la disciplina della circolazione sulla passerella.

Già con il provvedimento di chiusura, i trasgressori possono essere sanzionati ai sensi delle normative vigenti. A patto di essere colti in flagrante.

E non ci sono molti controlli, raccontano i cittadini, soprattutto di questi tempi. "L’unica soluzione – chiedono – è quella di installare delle telecamere, una sorta di porta telematica, per fermare questa cattiva abitudine".

Fabrizio Morviducci