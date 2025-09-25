Passerella Compiobbi-Vallina. Via ai lavori di completamento

di Manuela Plastina

Le ruspe sono tornate al lavoro sull’argine dell’Arno all’altezza di Compiobbi: riparte il completamento della passerella che attraverserà il fiume nella parte in cui il letto è più stretto collegando il fronte fiesolano a quello di Vallina in terra di Bagno a Ripoli. L’opera finanziata dalla Città Metropolitana permetterà di passare tra le due sponde a piedi e in bici, collegando direttamente la stazione ferroviaria fiesolana al centro artigianale e abitato ripolese. Interrotta un anno fa a cantiere appena iniziato, il completamento della passerella è stato riappaltato a maggio a un raggruppamento temporaneo di professionisti per 2,2 milioni di euro. Dopo una lunga estate di attesa, finalmente si riparte ormai alla fine di settembre con lavori che devono essere completati da contratto entro un anno. Soddisfatti gli enti coinvolti: per Alessandra Innocenti, consigliera delegata della Città Metropolitana, "quest’opera è strategica. Ora diamo una risposta concreta ai cittadini dei Comuni interessati da questa infrastruttura". Per il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti "dopo tramvia, variante di Grassina, parco urbano di Sorgane e nuovo polo didattico, parte il cantiere di un’altra opera strategica per il nostro territorio". Soddisfatta il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti: "Attendevamo quest’opera ferma da troppo tempo. Ora dobbiamo fare presto.