Passeggiate in collina a Scandicci: 'Itinera' al via domenica

Itinera, si riparte con le passeggiate in collina. Domenica si terrà ‘In scena nei boschi’, trekking teatrale per bambini e famiglie, organizzato con Officina dei sogni Aps. In programma, alle 9 a Poggio Valicaia, la passeggiata attraverso il sentiero che porta al lago di San Zanobi; alle 13 il pranzo al Parco di via della Poggiona; alle 15 una performance teatrale a cura dei partecipanti. "In scena nei boschi" ha l’obiettivo di riscoprire l’antica connessione tra poesia, teatro e natura. Durante il trekking i bambini verranno coinvolti in un vero e proprio laboratorio teatrale. Info e prenotazione 3343669013.