Passeggiata ecologica nel parco di San Michele

Domani tutti a piedi per una "Eco-passeggiata in amicizia" nel parco di San Michele. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Ficino di Figline, con il patrocinio del Comune. La partenza per tutti i partecipanti è prevista per le 14,30 dal cuore della frazione di Ponte agli Stolli. Per informazioni e prenotazioni: tel. 055.9125303 o mail [email protected]