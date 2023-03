Firenze, tornano a crescere i passeggeri di tramvia e bus

L'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti

Firenze, 3 marzo 2023 – Segnali di ripresa per il trasporto pubblico locale, sia per quanto riguarda la tramvia che sui bus (nonostante diverse proteste, su quest'ultimo mezzo). Nel corso del 2022 i passeggeri sono aumentati: non siamo ancora ai numeri pre-Covid, ma quantomeno sono vicini. Per quanto riguarda le linee tramviarie il 2022 si è chiuso con 30,4 milioni di passeggeri complessivi, non lontano dai 34,5 milioni del 2019 e in netta ripresa rispetto ai numeri registrati negli anni della pandemia 2020 (20,1 milioni) e 2021 (23,5 milioni).

In riferimento al tpl urbano su gomma, secondo i dati di Autolinee Toscane sui titoli di viaggio venduti il recupero del 2022 rispetto al 2019 è pari al 90%. Un dato che pone Firenze tra le migliori città italiane. A livello nazionale la percentuale di riduzione è del -12% (dati Mit), a Milano è del -23% e a Roma del -25%. Secondo la ricerca Asstra, si legge in una nota del Comune, la principale motivazione del mancato ritorno all’uso del mezzo pubblico è ancora la paura del contagio (oltre il 40%), seguita alla lontana dal lavoro agile e dalla “scomodità” legata a distanziamento.

“Sono dati davvero incoraggianti non lontani dai numeri pre-pandemia – ha sottolineato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – e che testimoniano che per numerosi fiorentini il mezzo pubblico è una risposta alle esigenze di mobilità. Sono sicuro che questi numeri siano destinati a migliorare nei prossimi mesi anche grazie al miglioramento del servizio del Tpl su gomma assicurato da Autolinee Toscane grazie alle nuove assunzioni di autisti”.