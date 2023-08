“Passalibro“, il baratto come arma contro i rincari

Si chiama “Il Passalibro” ed è la pratica del riuso dei testi scolastici con un doppio vantaggio per l’ambiente e le tasche delle famiglie. L’iniziativa arriva anche a Barberino e Tavarnelle e ricorda "il baratto che facevamo da ragazzi per scambiare i libri scolastici" commenta il sindaco David Baroncelli. "Ci divertivamo a cercare i testi meno sottolineati e meno devastati dalle ‘orecchie’ e a nostra volta ne proponevamo altri in buono stato per iniziare l’anno con tutti, o quasi, i libri nello zaino".

Quest’anno, grazie alla proposta dei rappresentanti dei genitori del Comprensivo Don Lorenzo Milani, il Comune, in collaborazione con la scuola, ha promosso l’avvio di un progetto che rimette in campo la pratica virtuosa riuso .

"Rimettendo in circolo i libri che non ci servono più permettiamo ad altri di usarli, i testi così avranno una seconda vita", continua Baroncelli. L’invito è dunque a recarsi nella biblioteca comunale di Barberino. Info: 055 8052490 o [email protected]