Passaggio dal carcere all’impresa Primo giorno di lavoro alla Leopolda per due detenuti in semilibertà

Primo giorno di lavoro ieri per due detenuti al cantiere appena aperto per la ristrutturazione di una palazzina nei pressi della stazione Leopolda. Entrambi sono stati assunti dalla Società di edilizia Petrichella, incaricata dal Comune dell’esecuzione dei lavori, per iniziativa di Seconda Chance, l’associazione che si occupa di fare da ponte tra imprese e carcere per l’avviamento al lavoro dei detenuti. I due neoassunti, ai quali l’impresa ha assicurato il necessario corso di formazione alla Scuola edile, sono in semilibertà o affidati all’esecuzione esterna della pena dopo averne scontata una parte a Sollicciano e all’Istituto Gozzini.