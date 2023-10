Passa la Cavalcata del Bicentenario. L’Esercito incontra gli alunni per celebrare la Scuola di Cavalleria

Al via l’11ª tappa Bagno a Ripoli-Strada in Chianti della Cavalcata del Bicentenario, iniziativa organizzata dall’Esercito Italiano per celebrare i 200 anni della fondazione della Scuola di Cavalleria.

Per l’occasione i militari hanno incontrato alcuni alunni che hanno rivolto domande sui cavalli e cavalieri. Due le squadriglie in viaggio, ognuna composta da quattro binomi a cavallo. La prima è partita da Lecce, città che ospita attualmente la Scuola di Cavalleria, il 3 settembre, e la seconda da Venaria Reale, prima sede della Scuola di Cavalleria, il 3 ottobre. Raggiungeranno Roma il 27 ottobre dove l’evento avrà il suo epilogo in piazza di Siena. Domani la squadriglia riprenderà la cavalcata percorrendo il tratto Strada in Chianti – Castellina in Chianti.