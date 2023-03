A Firenze la Pasqua è più dolce con le uova solidali

La presentazione dell'iniziativa con l'assessore Funaro e il delegato Ant Simone Martini

Firenze, 14 marzo 2023 - Torna l’Uovo sospeso di Fondazione ANT, il progetto - ispirato al famoso caffè sospeso napoletano - che dà la possibilità a tante persone (aziende e privati) di donare raddoppiando la solidarietà. Oltre ai tradizionali prodotti pasquali (uova e colombe) che si potranno ordinare sul sito ant.it e trovare sui banchetti gestiti dai volontari in tutta la Toscana, con un’offerta minima di 16 euro sarà possibile donare infatti un uovo di cioccolato da 500 grammi al latte o fondente a persone in condizioni di disagio economico e sociale e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica Ant ai malati di tumore.

Il progetto, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Firenze, ha coinvolto due importanti realtà benefiche locali che saranno le destinatarie delle uova scelte e donate dai cittadini: la Caritas Diocesana e la Cooperativa Sociale il Sicomoro. L’iniziativa prevede che siano destinatarie delle uova donate le tre case famiglia della Caritas sul territorio fiorentino che attualmente danno accoglienza ad 80 persone di cui 32 minorenni e le 5 case di accoglienza del Sicomoro con 112 persone ospitate.

La Caritas e il Sicomoro rappresentano un’oasi educativa a Firenze, per aiutare bambini, ragazzi e madri in difficoltà a combattere il loro disagio sociale, psicologico, educativo o familiare. Grande soddisfazione è stata espressa da Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione ANT: “Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni fiorentine che collaboreranno a questo importante progetto che abbiamo deciso di ripetere per il terzo anno consecutivo proprio in ragione della pesante crisi economica che stiamo attraversando. Avere al nostro fianco a Firenze istituzioni importanti come Caritas Diocesana e Coopertiva Il Sicomoro, ci riempie di orgoglio e siamo lieti di essere riusciti a mantenere questa importante sinergia che ci permetterà di donare un po’ di felicità a tante persone”.

L’assessore a Welfare Sara Funaro: “L’associazione ancora una volta dà dimostrazione del suo grande cuore solidale, mostrandosi vicina ai cittadini più fragili”.

Sarà possibile ordinare l’Uovo sospeso chiamando la sede di Fondazione ANT a Firenze ai numeri 055 5000210 o 3483102847, scrivendo a [email protected] oppure consultando il sito ant.it/toscana alla pagina dedicata alla Pasqua. Fino al 3 aprile torna la Campagna di Pasqua dell’Associazione Tumori Toscana. Nelle principali piazze di Firenze, Prato e Pistoia i volontari offriranno, a fronte di una piccola donazione, uova e ovetti di cioccolato e le tradizionali colombe il cui ricavato servirà a garantire cure ed assistenza domiciliari gratuite ai malati di tumore e alle loro famiglie. I prodotti pasquali ATT potranno essere ordinati anche direttamente da casa e si potrà scegliere se ritirarli presso le sedi ATT oppure farli consegnare al proprio domicilio.

“Con le Uova ATT e le altre proposte pasquali – spiega Giuseppe Spinelli, presidente dell’Associazione Tumori Toscana – sarà possibile dare un aiuto concreto a tanti malati che in questo momento hanno bisogno di essere curati a casa e di non essere lasciati mai soli. Grazie a tutti coloro che sceglieranno di festeggiare la Pasqua facendo un gesto solidale”.

Per info, ordini e postazioni: www.associazionetumoritoscana.it.