Firenze, 27 marzo 2018 - Pasqua: anche a Firenze le misure di sicurezza da parte delle forze dell'ordine sono rafforzate. La scorsa settimana il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Firenze, Alessio Giuffrida, ha dato il via libera alle nuove disposizioni per garantire il regolare afflusso dei turisti durante le feste di Pasqua e lo svolgimento dei riti sacri della Settimana Santa.

Carabinieri e polizia hanno predisposto il rafforzamento del controllo del territorio e hanno previsto nuove pattuglie in strada per monitorare la situazione. Anche le altre città d'arte della Toscana, in particolare Siena e Pisa, dove nel fine settimana è previsto un considerevole numero di turisti, hanno rafforzato i dispositivi di sicurezza.