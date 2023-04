Pasqua, Coldiretti Toscana: la spesa per il pranzo è stata di 76 euro a persona

Firenze, 11 aprile 2023 - La spesa a tavola dei toscani per il pranzo di Pasqua è salita a 76 euro a famiglia, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno, grazie alla voglia di stare assieme dopo le difficoltà causate dalla pandemia ma anche nonostante inflazione e preoccupazione per la guerra in Ucraina.

È la fotografia scattata dall'indagine 'Coldiretti/Ixè'. Il 57% ha trascorso il pranzo pasquale tra le mura domestiche, mentre un altro 34% con parenti e amici. Il 7% ha deciso, invece, di passare la domenica in un ristorante o in un agriturismo mentre un restante 2% ha scelto di fare un picnic. Per preparare il pranzo di Pasqua si sono impiegate in media 2,1 ore. Per quanto riguarda le pietanze a vincere sono state soprattutto le ricette della tradizione che caratterizzano la regione come la carne di agnello.