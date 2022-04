Pan di ramerino e ciambellini: Pasqua, ricette dei cuochi contadini per battere i rincari

Firenze, 15 aprile 2022 - Non solo uova di cioccolato e colombe pasquali sulle tavole dei toscani. Nei mercati di Campagna Amica si riscoprono i dolci della tradizione contadina come il Pan di Ramerino e i Ciambellini che arrivano dal passato per battere i rincari. Sarà un fine settimana all'insegna della dolcezza e del fai da te quello in programma domani, sabato 16 aprile, dalle 9.30, nei mercati contadini di Coldiretti presenti in tutta la regione con la giornata dedicata ai "Dolci della Tradizione". E se è vero che la colomba batte le uova di cioccolato come dolce preferito delle feste, è altrettanto vero che in più di quattro famiglie su dieci (41%) i dolci tipici della Pasqua si prepareranno in casa anche per effetto del caro prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina.

A rivelarlo è l'indagine Coldiretti/Ixè sulla Pasqua degli italiani in cui si evidenzia che la colomba è presente nel 71% delle tavole, cinque punti percentuali in più rispetto all'uovo di cioccolata che non mancherà nel 66% delle case. Se negli acquisti pasquali in tempo di guerra si verifica dunque una preferenza per la colomba simbolo della pace, una novità - sottolinea Coldiretti Toscana, - è rappresentata anche dal ritorno della cucina casalinga fai da te con la riscoperta dei dolci della tradizione. Una tendenza spinta dal caro prezzi che non ha risparmiato i prodotti di pasticceria, legato soprattutto agli aumenti dei costi energetici. Nelle famiglie si è così tornati ai fornelli recuperando antiche ricette, a partire da quelle della tradizione contadina.

Ricette che saranno protagoniste con sessioni di cooking show, degustazioni e tante iniziative pasquali venerdì 15 aprile al mercato di Sesto Fiorentino (in via dell'Osmannoro, 238) con assaggi di Pan di Ramerino a cura dell'azienda Bacherini e sabato 16 aprile a Firenze presso il Parco delle Cascine con i segreti per preparare il Pan di Ramerino; Arezzo, al mercato coperto di via Mincio, 3 con il cooking show a cura dei Cuochi Contadini di Coldiretti; a Pistoia presso il mercato di via dell'Annona, 211 con la degustazione della Colomba del Sottobosco a cura del produttore contadino Fabio Bizzarri ma anche Siena, al mercato di via Paolo Frajese, 11-13, Grosseto, al mercato di via Roccastrada e Pisa al mercato coperto in Corte Sanac.