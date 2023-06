Partiti i lavori per la ciclopista Intervento da 1,4 milioni di euro

Sono partiti a Pontassieve i lavori per la realizzazione del tratto della ciclopista dell’Arno e del sentiero della Bonifica, che attraversa il capoluogo e si inserisce nel tracciato complessivo, lungo le rive del fiume, dalla sorgente alla foce. Il Comune di Pontassieve si è occupato della progettazione e dell’affidamento dei lavori nel tratto che da Figline e Incisa, attraversa i comuni di Rignano sull’Arno, Reggello e Pontassieve per arrivare a Fiesole in località Girone. I lavori sono iniziati a Sieci, nel tratto pontassievese, lungo via Puccini, in direzione città. La pista correrà lungo il fiume costeggiando la zona industriale per poi ricongiungersi con gli esistenti e recentemente realizzati percorsi ciclopedonali. In particolare la pista andrà da Sieci fino al depuratore di Aschieto, da dove costeggerà l’Arno tramite un camminamento naturale lungo l’alveo e, dopo aver attraversato il Fosso del Colombaiotto, passerà sotto al ponte della Strada provinciale 34; infine seguirà i percorsi esistenti nei pressi dei vecchi orti sociali e, passando attraverso via di Rosano, raggiungerà il parco fluviale. La pista sarà poi collegata al percorso pedociclabile a nord della ferrovia di cui inizieranno i lavori il prossimo autunno. L’intervento nel tratto pontassievese ha un valore complessivo di circa 1,4 milioni di Euro. "È un progetto nel quale crediamo molto", spiegano la sindaca Monica Marini e l’assessore Filippo Pratesi.