Partiranno a maggio i lavori per la passerella di Vallina-Compiobbi

Partiranno a maggio i lavori per la passerella ciclopedonale di Vallina-Compiobbi: attraversando il fiume nel punto più stretto del letto, permetterà di unire i due territori comunali; residenti e lavoratori del lato ripolese potranno anche fruire del treno alla stazione di Compiobbi. Ieri mattina i sindaci di Bagno a Ripoli Francesco Casini e di Fiesole Anna Ravoni hanno fatto un sopralluogo congiunto al cantiere coi responsabili della Metrocittà: hanno incontrato la ditta incaricata per fare il punto sulle tempistiche. Dopo la fase di allestimento e di reperimento dei materiali, i lavori veri e propri partiranno a inizio del prossimo mese, per poi concentrarsi d’estate, con la minore portata dell’Arno, sulla collocazione dei pali nel letto del fiume: serviranno per sorreggere la passerella e creare una "penisola" temporanea al servizio del cantiere, da rimuovere al termine dei lavori. "L’auspicio – dicono Casini e Ravoni (in foto) – è di collegare le due sponde quanto prima".

Manuela Plastina