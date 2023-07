Partigiani caduti a Fonte dei Seppi La commemorazione

Sono fissate per domani le commemorazioni per il 79esimo anniversario della Battaglia della Fonte dei Seppi. Alle 11, nell’area dell’Abetina agli Scollini, avrà luogo la cerimonia celebrativa presso il monumento ai caduti, alla quale prenderanno parte il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi, il presidente della sezione ANPI di Sesto Fiorentino Roberto Corsi, il presidente di ANED Firenze Lorenzo Tombelli e Sara Di Maio, vicesindaco del Comune di Barberino del Mugello. La Battaglia della Fonte dei Seppi ebbe luogo il 14 luglio 1944 quando i partigiani della Brigata Fanciullacci, si scontrarono con i tedeschi per difendere i contadini. Alla fine della battaglia si conteranno 13i partigiani caduti: Raffaello Biancalani, Nello Braccesi, Pietro Bugamelli, Pietro Ferrantini, Egizio Fiorelli, Corrado Frigidi, Alfredo Landi, Roberto Lumini, Silvano Mazzoni, Osvaldo Monselvi, Aristodemo Poli, Emilio Sarti, Lando Stefani.