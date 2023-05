Parte ’Vaicolbus’ La campagna di Anav Più mezzi, meno Co2

FIRENZE

Anav ha presentato ieri la nuova campagna di comunicazione “Vaicolbus: insieme, sicuri, sostenibili“. La campagna si inserisce nel’attività promozionale dell’azienda, volta a incoraggiare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Un esempio è lo spot “Vai col bus“ del 2017 o la pubblicità “Smart Move“ del 2011.

Nicola Biscotti, presidente nazionale di Anav, ha spiegato che "l’iniziativa vuole spingere allo spostamento della mobilità privata verso il trasporto collettivo. Infatti- ha continuato - se si sostituissero le 270mila auto private che entrano quotidianamente a Firenze, si eviterebbe di immettere nell’aria 200mila tonnellate di CO2 al giorno".

Nel 2019, il trasporto pubblico toscano contava più di 300milioni di passeggeri e quasi tremila autobus circolanti. Entro il 2025 Autolinee Toscane, al fianco di Anav nella campagna, immetterà in strada 1100 nuovi bus, ai quali si affiancheranno circa 500 veicoli finanziati dai fondi pubblici, come ha comunicato l’assessore regionale Stefano Baccelli. "In Toscana- afferma Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane- il nostro obiettivo è quello di creare tutte le condizioni per rendere più comodo l’utilizzo del bus, ma da soli non si fa nulla e ci vogliono politiche di sinergia su vasta scala". A questo proposito, Biscotti ha confessato che "manca un miliardo di euro di fondi ministeriali per finanziare il trasporto pubblico, rispetto alle esigenze per il 2024".

Una situazione, questa, determinata certamente dalla crisi energetica, ma anche dai mancati ricavi del periodo pandemico. "Ciò comporta - continua Biscotti - un ritardo nel processo di transizione ecologica, in parte finanziato dall’erario. Il piano prevede l’eliminazione dei bus Euro 2 e Euro 3 entro la fine del 2023, ma è praticamente impossibile. Al massimo, con i fondi governativi a oggi stanziati, possiamo sperare di completare il processo nel 2030"

Benedetta Macchini