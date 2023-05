Parte ’Svuota la cantina’ Pubblicata dal Comune la lista degli ammessi

È consultabile online, sul sito del Comune, la graduatoria degli ammessi alla prossima edizione di "Svuota la cantina" in programma domenica 14 maggio nel centro cittadino. In totale sono state 780 le domande per circa 400 posti a disposizione. L’eventuale rinuncia dovrà essere inviata entro le 10 di venerdì 12 maggio 2023 all’indirizzo mail [email protected] o alla pec [email protected] L’assenza nella postazione senza avvenuta comunicazione di rinuncia entro i termini indicati comporterà l’esclusione del richiedente.