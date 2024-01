Parroco, Imam e comunità ebraica. Tre religioni unite contro la guerra

Parroco, iman e comunità ebraica ospiti del circolo Arci di Compiobbi per approfondire le cause del conflitto israelo-palestinese e cercare insieme ai rappresentati di tre religioni diverse le possibili soluzioni a quanto di terribile sta accedendo nella striscia di Gaza, che con l’escalation registrata dallo scorso ottobre ha già superato i 25mila morti fra i civili. L’appuntamento dal titolo "Costruiamo la pace" è per domenica 28 gennaio ( alle 16 ) ed è organizzato dal gruppo cineclub di Compiobbi. Intervengono il parroco di Compiobbi don Lorenzo Paolino, l’ imam di Firenze Izzedin Elzir e David Palterer, rappresentante della comunità ebraica di Firenze, che saranno intervistati da Yuri Materassi. "In un momento dove tutto sembra precipitare nel vortice della logica del più forte, proviamo a guardare il Mondo in una prospettiva diversa, dove il riconoscere l’altro diventa un valore fondamentale e il dialogo un mezzo di espressione- spiega Carlotta Coffrini del Gruppo Cineforum Compiobbi- Il tutto partendo da un bellissimo e pluripremiato film, che ci introdurrà nella realtà odierna di quella terra mai così santa e contesa". L’incontro e il dibattito con gli ospiti sarà infatti preceduto dalla proiezione di "Paradise Now" del 2005, nel quale il registra Hany Abu-Assad racconta le ultime 48 ore di due kamikaze palestinesi reclutati per compiere un attentato suicida a a Tel Aviv . La pellicola ha avuto vari riconoscimenti, come il Golden Globe 2006 quale miglior film straniero; l’Indipendent spirit Awards 2006; 2005-European Film Hawards quale migliore sceneggiatura e la nomitation agli Oscar come miglio film straniero . Al termine della serata sarà organizzato l’ AperiCINe, con prenotazione entro giovedì venticinque al numero di telefono 3397692212 (solo whatsApp) o scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Costo del biglietto sarà di quindici euro. Per il film e il cineforum l’ingresso invece è ingresso libero e non serve prenotazione. E la serata avrà anche uno scopo benefico visto che l’intero ricavato sarà destinato alle attività di Emergency, l’associazione umanitaria italiana creata per per garantire il diritto alla cura alle vittime di guerra e povertà.

Daniela Giovannetti