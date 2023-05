Parole ed emozioni ’La città dei lettori’ torna con 100 ospiti e l’omaggio a Calvino

di Iacopo Nathan

Firenze si prepara di nuovo a essere "La città dei lettori". Il progetto culturale itinerante di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, diretto da Gabriele Ametrano, torna per il 2023 da maggio a ottobre con 18 tappe su altrettanti comuni, oltre 100 ospiti e più di 40 giornate di eventi con i protagonisti della letteratura contemporanea. "Leggere cambia tutto" è il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà a un percorso legato al tema della narrazione con il focus "Sulla fiaba".

L’arte di raccontare storie, che dalla tradizione orale ha condotto alla scrittura, sarà protagonista di lectio magistralis, letture teatrali, talk e appuntamenti, in un fil rouge che accompagnerà il pubblico per tutta la durata dell’iniziativa. Il cartellone di presentazioni, incontri, anteprime, conferenze, reading e attività per giovani lettori si aprirà con una prima volta a Prato, dal 25 al 27 maggio, per continuare poi con la sesta edizione della kermesse fiorentina a Villa Bardini, sede storica e cuore dell’iniziativa, dal 7 all’11 giugno. Otto le province toccate in totale, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento "Città che legge" del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. "Felice passaggio di testimone – dicono i Presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza – tra lettori piccoli e grandi dopo la partenza col botto della prima edizione, appena conclusa, dedicata ai bambini. Presentiamo ora la sesta stagione del festival rivolto ad una più vasta platea. Ormai è un format collaudato e fortemente cresciuto e apprezzato tanto da coinvolgere, nel corso dell’anno, ben 18 territori in tutta la regione con un centinaio di appuntamenti sotto lo slogan ‘Leggere cambia tutto’. Anche in questa edizione viene dato ampio spazio ad una pluralità di voci perché il festival è, prima di tutto, una importante e preziosa occasione di dialogo tra le tante sensibilità del nostro contemporaneo che non sempre hanno le giuste opportunità di confrontarsi".

"L’impegno de La città dei lettori è oramai chiaro: portare la lettura e il libro anche dove difficilmente le pagine raggiungono i lettori – aggiunge Gabriele Ametrano, direttore del progetto -. Portare un format oramai riconosciuto a livello nazionale e radicarlo nelle esperienze dei luoghi che ci accolgono attiva e consolida le buone pratiche culturali. Proporremo inoltre su ogni tappa del festival un approfondimento sulla fiaba con un percorso tematico dedicato: tornare alle origini della letteratura riportando il racconto orale nel nostro tempo, per celebrare Italo Calvino e il suo importante lavoro di raccolta delle fiabe italiane". "Complimenti alla Fondazione CR Firenze e all’associazione Wimbledon – conclude il sindaco Dario Nardella - che anche quest’anno portano a Firenze autori e titoli di primo piano". Saranno oltre 100 gli ospiti, tra cui Agnese Pini, Nicola Lagioia, Franco Arminio, Carlo Ginsburg, Gigi Paoli, Marco Malvaldi e Fabio Genovesi.