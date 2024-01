Parole e musica in "Labirinti sonori"

Al Libraccio Firenze oggi (ore 18) è in programma la presentazione del libro di Pier Luigi Berdondini dal titolo "Labirinti sonori" (Manni editore. Dialogano con l’autore il musicologo Renzo Cresti e il poeta Carmelo Mezzasalma. Berdondini è nato a Faenza nel 1949 e vive a San Casciano. Collabora con alcuni tra i più importanti compositori e interpreti di musica classica contemporanea per festival di musica e letteratura. Ha pubblicato raccolte in versi e testi poetici nelle partiture di Edizioni Suvini e Zerboni Milano e Rai Com Edizioni Musicali.