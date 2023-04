Parola d’ordine: recuperare, non imprigionare La seconda possibilità passa dall’istruzione

Quali sono i reati più frequenti?

"I minori generalmente delinquono per spaccio, furti, stalking e maltrattamenti".

Qual è l’età minima di accesso ad un carcere minorile e sotto questa soglia cosa accade? "L’età minima è 14 anni, al di sotto della quale chi esercita la responsabilità genitoriale risponde delle azioni dei minori. La giustizia italiana parla di carcere come estrema ratio, si tenta, infatti, per prima cosa il recupero e la rieducazione in apposite strutture, o la cosiddetta messa in prova o custodia cautelare".

Quali sono le strategie messe in atto in un carcere per far sì che i detenuti, scontata la pena, possano riavere una vita?

"In carcere è possibile frequentare la scuola, corsi laboratoriali e professionalizzanti; ci sono anche associazioni di volontariato, che accolgono e sostengono i detenuti".

Cosa succede se una donna incinta finisce in carcere e chi si occupa del bambino dopo il parto?

"Se il giudice ritiene che la donna sia idonea a tenere il bambino con sé, può farlo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; dopodiché si occuperanno del piccolo il padre o i familiari, nei casi peggiori il bambino viene affidato ai servizi sociali o ad altre famiglie".