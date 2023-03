Parità di genere Un ‘work in progress’

A fine 2018 si calcolava in oltre 100 anni il tempo necessario per superare, a livello mondiale, le differenze fra uomini e donne in quanto a reddito, accesso all’istruzione, rappresentanza politica e possibilità di carriera: un tempo troppo lungo. Come accelerare? La chiave sta nel fornire alle donne gli strumenti per essere autonome. In Italia non si tratta più di favorire la parità nell’istruzione, dove anzi le ragazze sopravanzano per quantità e qualità i maschi, ma di sostenere il loro ingresso in determinate aree di studio e i loro progressi nel mondo professionale, facendo sì che possano conciliare le esigenze della carriera con quelle della vita familiare senza essere costrette a rinunciare a una delle due. La nostra Costituzione, vietando con l’Articolo 3 le discriminazioni di genere, ha inteso abbandonare la visione per la quale al mondo femminile e a quello maschile spettano funzioni sociali diverse: alle donne, procreazione, educazione dei figli, cura della casa; agli uomini, lavoro, politica e, in genere, funzioni direttive della vita sociale. Perdurano però condizionamenti culturali alla base di distinzioni fra i sessi. Certe credenze sono molto diffuse e ragazzi e ragazze le assorbono in famiglia, dagli amici, dai social, e finiscono per adattarsi inconsapevolmente. I pregiudizi, che vogliono le donne “deboli” e “meno capaci” in cultura, sport e professioni, costituiscono un serio impedimento alle pari opportunità.