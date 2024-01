Parità di genere in biblioteca

Libri per favorire la parità di genere. Titoli come "Bambine ribelli", "Ti voglio bene anche se", "Cosa faremo da grandi…", che il Comune di Greve in Chianti ha acquistato per distribuirli nei dieci plessi del territorio comunale e aumentare così il patrimonio librario degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle primarie. Non più principesse fragili e aitanti cavalieri pronti a salvare le donzelle indifese e vittime del loro destino, ma piccole grandi donne che combattono contro il drago e maschietti energici che amano giocare con le bambole, oltre che con gli aerei. Sono arrivati i 500 libri sulle parità di genere che la giunta Sottani ha deciso di destinare alle biblioteche scolastiche di Greve.

"Abbiamo deciso di investire sulla letteratura contemporanea – dichiara l’assessore alle Politiche educative Maria Grazia Esposito – che affronta i diritti e la cultura dell’infanzia per rafforzare il tema della parità tra donne e uomini, aspetto di cui tutta la società deve assumersi la responsabilità".