Parità di genere. Associazioni in campo contro ogni violenza

Le associazioni di Tavarnuzze si uniscono per non abbassare mai l’attenzione contro la violenza sulle donne. “È sempre l’8 marzo“ è il titolo dell’evento di domani dalle 16 in piazza Don Chellini organizzato dalla Pro Loco, la Pubblica Assistenza e il Tavolo Sociale. L’obiettivo principale è quello di creare una sinergia tra le associazioni del territorio che, nella loro quotidianità, cercano di promuovere uno sviluppo sociale incentrato sull’uguaglianza, valorizzazione e tutela di tutti e tutte. "La comunità associazionistica del territorio è unita contro le violenze - dice il presidente della Pro Loco Samuele Sandrucci (nella foto) -. La lotta alla violenza contro le donne deve essere trasversale, e portata avanti a tutti i livelli". A partire dalle 17 verrà presentato il Progetto Vanessa della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze: lanciato da Anpas, è uno sportello di ascolto per donne che hanno subito o che subiscono violenza. Vuole essere primo ricettore delle richieste di aiuto e vi lavorerà un gruppo di 30 volontarie. Manu.Pla.