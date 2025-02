Pari opportunità, candidature aperte

Pubblicato dal Comune di San Casciano l’avviso pubblico per individuare dieci membri esterni che entreranno a far parte della Commissione Pari Opportunità. L’invito è offrire un contributo nel lavoro di promozione che questo organo, istituito dal Comune nel 2019, continuerà a effettuare allo scopo di garantire i principi di eguaglianza tra uomo e donna in termini sociali, economici e culturali. La Commissione, presieduta dalla consigliera comunale Camilla Lumachi, svolge funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche amministrative del Comune per l’applicazione dei principi di non discriminazione e pari opportunità fra donne e uomini. È un organo consultivo ed elabora proposte da sottoporre al vaglio della giunta e del consiglio comunale con l’obiettivo di diffondere informazioni, elaborare progetti specifici, sollecitare iniziative e reti di coordinamento. L’intento è dare vita in maniera condivisa a progetti e azioni politiche. Per candidature, consultare il sito del Comune.