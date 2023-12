"Pari e dispari". Così il teatro insegna a diventare grandi

Il teatro come materia che insegna a diventare grandi. Lo fa con "Pari e Dispari", numeri timidi, impacciati, innamorati persi delle metafore e soprattutto dei ‘generi’ della grammatica, con cui potersi esprimere liberamente, raccontare, immaginare, condividere e socializzare. È una rassegna ideata e realizzata da Teatro Riflesso e che nasce da un laboratorio teatrale che ha coinvolto 64 studenti chiantigiani, autori e interpreti di tre allestimenti scenici. Un’operazione culturale inedita che unisce e intreccia le scuole, i Comuni del Chianti e l’associazione culturale Teatro Riflesso. Domani alle 16 al Cinema Teatro della Filarmonica di San Donato in Poggio si terrà la rassegna teatrale con gli studenti e le studentesse degli Istituti comprensivi "Don Lorenzo Milani" di Barberino Tavarnelle, "Giovanni da Verrazzano" di Greve in Chianti e "Il Principe" di San Casciano. La rassegna è realizzata a conclusione del ciclo dei laboratori teatrali condotti in classe.

AnSet