Firenze, parcometri imbrattati con la Z dei carri armati russi

Firenze, 5 aprile 2022 - Imbrattati con la vernice bianca anche per vergare una 'Z' maiuscola, un po' come la lettera disegnata sui mezzi dell'esercito russo impegnati nell'invasione dell'Ucraina. Così in una serie di parcometri di Firenze dislocati nel quartiere di San Jacopino, tanto che sull'episodio di cronaca è intervenuta direttamente la vicesindaca, Alessia Bettini.

Si tratta, dice, di "un episodio grave su cui è necessario venga fatta piena luce: atti come questo danneggiano tutta la comunità". E che il gesto non sia banale dal punto di vista economico lo spiega il presidente della Sas, Marco Semplici: "È un danno ai beni comunali da circa 10mila euro.

La vernice usata ha componenti additivi non rimovibili, pertanto, tutti i pezzi dei sette parcometri che ad oggi risultano vandalizzati, cinque imbrattati con la Z bianca e due con vernice rosa, dovranno essere sostituiti almeno nella pannellatura frontale in ferro antitaglio e tastiera".

Per questo "abbiamo già attivato i nostri legali affinché nel più breve tempo possibile venga depositato un esposto alla Procura".

Per Bettini, che conclude, "è importante che gli uffici Sas si siano attivati subito. Fa male che ancora ci sia nella nostra città chi deturpa e rovina beni pubblici, sono atti da stigmatizzare con forza. Si tratta di gesti preoccupanti, anche alla luce del contesto nazionale e internazionale che stiamo vivendo. Confidiamo quindi che venga fatta chiarezza sull'accaduto e auspichiamo che se qualcuno ha visto qualcosa lo segnali alle forze dell'ordine".