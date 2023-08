Parco fluviale della Rocca Strozzi, Completata l'opera a Firenze

Parco fluviale della Rocca Strozzi in dirittura d’arrivo. Approvata una variazione di spesa di circa 68mila euro ma senza alterare il costo totale dell’opera che ammonta a 600mila euro ed è finanziato per 498mila euro da fondi comunali e per 102mila con contributo regionale. Il Comune nel 2019 ha avviato la progettazione architettonica e paesaggistica delle aree intorno alla Rocca Strozzi per creare un parco fluviale, con percorsi pedonali e ciclabili, illuminazione e aree di sosta. I lavori sono iniziati nel 2021 aggiudicati all’impresa "Immobiliare G&B" di Nepi per la somma di 375.871 euro e il primo lotto si è concluso nel 2022. Le aree verdi e i percorsi pedonali e ciclabili collegheranno più facilmente la Rocca e la frazione di Santa Maria al centro storico di Campi.