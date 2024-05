Parco della Piana. Taglio del nastro per Greenup42

Dopo il rinvio di quasi un mese causa maltempo, ora il Parco della Piana è pronto ad accogliere ufficialmente (qualche attività è già cominciata) GreenUp42: alla presenza del sindaco ci sarà il taglio ufficiale del nuovo corso dell’area voluto dall’Associazione Matteo Patrizi, nata in ricordo del giovane morto in un incidente nel dicembre 2021. Ai genitori e amici del giovane, si è unita Hangar42 ed altri 35 partner per far vivere questo prezioso spazio verde con attività, laboratori, incontri. Ci saranno appuntamenti periodici con lama e alpaca, una scuola di mountain bike per bambini, un orto didattico per i laboratori, teatro, musica, libri oltre a un chiosco. "La risposta della comunità al progetto è andata oltre ogni aspettativa – dicono i genitori Maurizia ed Egidio, genitori di Matteo -. L’obiettivo per i prossimi 5 anni (tempo di affidamento dell’area al gruppo) è di allargare la squadra, facendo diventare questo luogo uno spazio conosciuto e amato". Dalle 12 di domani in via del Pantano in programma attività per famiglie, che proseguiranno poi anche per tutta la domenica con allenamenti collettivi, laboratori di calamite e collage, letture su temi ambientali, alpaca e dj set.