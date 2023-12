Parco del Matassino, una palestra a cielo aperto. Sette attrezzi fitness e un qr code per allenarsi

Ai giardini di Matassino c’è una nuova area, tutta dedicata al benessere e al fitness: sette attrezzi dei quali due fissi e cinque dinamici danno nuova vita al giardino e grazie a un codice QR permettono, tramite app, di apprenderne il funzionamento e esercitarsi come una vera e propria palestra a cielo aperto. L’installazione degli attrezzi nell’area verde di via Nenni tra via Pier Capponi e via De Gasperi è costata al Comune 27 mila euro che vanno ad aggiungersi ad altri investimenti comunali a partire proprio da questo giardino della frazione: a partire dalla scorsa primavera, sono già stati sostituiti alcuni alberi in via Alessandrini, via Torquato Toti e via Spartaco Lavagnini a cui si è aggiunta la piantagione di nove nuovi alberi nel giardino della scuola primaria e altri alla secondaria sempre di Matassino. Ai giardini Resco son state potate e sistemate le alberature nell’area cani e nel parcheggio, oltre alla messa in sicurezza della zona di caduta sotto l’altalena nel parco giochi. Previste per inizio gennaio nuove piantagioni nel parcheggio di via Berlinguer, mentre verranno sostituite quelle dei giardini di via Togliatti e via Nenni. In totale Matassino nel giro di 12 mesi ha visto e vedrà 60 nuove piantumazioni, di cui 33 ex novo e 27 in sostituzione di piante morte o danneggiate. L’investimento complessivo dell’amministrazione sulla frazione è d 65 mila euro "per mettere a disposizione della popolazione spazi e luoghi che migliorino davvero la qualità della vita dei cittadini" sottolinea l’assessore all’ambiente Paolo Bianchini.

Manuela Plastina