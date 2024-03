Parco dei Renai . E’ aperto il bando per le aree attrezzate

Tempo di cambiamenti per il parco dei Renai di Signa, che per la prossima stagione avrà anche canottaggio e wing-surf, una disciplina che combina hyfroiling, windsurf e Kitesurf. Mercoledì, la società di gestione dell’area verde ha infatti pubblicato il bando (visibile sui siti del Comune di Signa e del Parco) per le aree attrezzate dei lotti zero e uno. Il provvedimento riguarda la gestione delle varie attività che si trovano nel parco: le più importanti sono il bar ristorante Chiringuito, con lo spazio coperto per l’intrattenimento musicale, e la spiaggia attrezzata per la balneazione, con il bar e le barchette a remi. Ma il bando riguarda anche l’organizzazione degli eventi, gli impianti sportivi (calcetto e beach volley), il parcheggio, il Rock Chalet, la stazione di canottaggio, quella di wing-surf, e-foil, hydrofoil, kite e sup. C’è tempo fino al prossimo 28 marzo per presentare le domande. Possono partecipare alla gara associazioni sportive (con o senza personalità giuridica, di capitali o cooperative), imprese individuali, società di persone o di capitali. "Il parco si prepara alla nuova stagione – ha detto l’amministratore delegato della società di gestione Isola dei Renai, Andrea Marzi – quando ci presenteremo con attività rinnovate nella gestione e con due ulteriori attrazioni che abbinano sport e natura. Canottaggio e wing-surf si aggiungeranno infatti alla spiaggia, alla piscina, alla palestra di arrampicata, ai campi di calcetto e al playground per l’esercizio fisico aperto a tutti e gratuito che si trova nel lotto zero. Il nostro obiettivo è essere sempre più un punto di riferimento per l’attività fisica e il divertimento, nel cuore dell’area metropolitana fiorentina, in un’area recintata e sicura".