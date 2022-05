Firenze, parcheggio selvaggio in piazza della Signoria: 500 euro di multa

Firenze, 26 maggio 2022 - Multe per oltre cinquecento euro complessive: è il totale delle contravvenzioni elevate a nove auto, trovate parcheggiate senza autorizzazione in piazza della Signoria. E' accaduto nella prima mattina di giovedì 26 maggio. Erano le 8.20 quando la polizia municipale si è trovata di fronte alle nove auto, schierate sul lato della Fontana del Nettuno.

Dai controlli la pattuglia ha accertato che non si trattava di una manifestazione autorizzata e quindi per i conducenti, che si trovavano nei pressi delle auto intenti a scattare foto, è scattata la sanzione per sosta in area pedonale. Sanzione che, trattandosi di veicoli immatricolati all’esterno, è stata pagata sul posto per complessivi 548 euro.