Parcheggio di via Monti Progetto approvato per 54 posti auto

Via libera della giunta comunale al progetto esecutivo del nuovo parcheggio in via Monti. L’area di sosta, da tempo attesa dai residenti, sarà realizzata nello spazio antistante le dune antirumore di via Luzi. Il progetto approvato interessa un terreno di proprietà comunale, con la realizzazione di 54 posti auto, che offriranno una risposta alle esigenze della strada e di quelle limitrofe, e la sistemazione dell’area con dotazione di verde: gli spazi per le vetture, in particolare, saranno intervallati da aiuole in cui troveranno posto 21 alberi di carpino che hanno la caratteristica di consentire un buon ombreggiamento in estate. La finitura dei parcheggi sarà permeabile. Per l’esecuzione dei lavori si procederà a settori in modo da prevedere una chiusura parziale delle zone interessate di volta in volta dagli interventi e ridurre il disagio del cantiere. Il costo previsto per la realizzazione dele opere in ponte è di 130mila euro. Il parcheggio dovrebbe essere ultimato nell’arco di circa tre mesi: l’avvio dei lavori è infatti previsto nel mese di giugno e la conclusione entro il successivo settembre.