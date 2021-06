Firenze, 17 giugno 2021 - Nove condanne e sei assoluzioni a Firenze nel processo in rito abbreviato nato dalle indagini della procura sui parcheggiatori abusivi e su presunte cancellazioni irregolari di multe, vicenda che ha coinvolto tra gli altri un ispettore della polizia municipale fiorentina e alcuni dipendenti della Sas, la società interamente partecipata dal Comune incaricata della gestione del controllo della sosta a pagamento. Le condanne più alte sono state inflitte al funzionario della Sas Nicola Raimondo, all'ispettore della polizia municipale Leonardo Toticchi, entrambi condannati a 4 anni e mezzo, e all'ausiliario della sosta Vittorio Sergi, condannato a 4 anni.

Tra gli assolti il funzionario della Sas Luca Spiccia e anche Paolo Becattini, ex ispettore dei vigili urbani adesso responsabile della segretaria del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all'epoca dei fatti contestati capo di gabinetto del presidente del Consiglio regionale. Becattini era finito sul banco degli imputati per un presunto caso di abuso d'ufficio.

Rinviati a giudizio altri 13 imputati, per la maggior parte accusati di essere parcheggiatori abusivi. Il gup Antonella Zatini ha pronunciato poi sentenza di non luogo a procedere prosciogliendo dalle accuse altri nove imputati che non avevano chiesto riti alternativi, tra cui Simone Tani, amministratore unico della Sas fino al 2015, e il funzionario comunale Jacopo Vicini, accusato di un presunto caso di corruzione elettorale. Nove infine gli imputati che hanno chiesto e ottenuto la messa alla prova. L'inchiesta, nei suoi vari aspetti, ha avuto una cinquantina di indagati a vario titolo