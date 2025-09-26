Parcheggi, stalli a quota 80mila. Ma c’è spazio solo per un’auto su tre. E più della metà vengono da fuori

Centomila auto circolanti. È il vortice che, in una mattinata feriale, turbina dentro i confini cittadini. La stima, fotografata dal Pums della Metrocittà, è datata visto che risale al 2021, ma resta l’ultima disponibile. Ciascuna ha a disposizione, escludendo posti privati e interrati a pagamento, 73.514 stalli sparpagliati fra le strade delle cinque Zcs. In pratica se ognuno volesse parcheggiare su strada più di 26mila automobilisti resterebbero piantati in asso. E, come accade, sarebbero costretti a una ronda a caccia del primo buco disponibile. La conseguenza: più emissioni, traffico e sacramenti in abitacolo.

Ma qual è lo stato dell’arte dei parcheggi fiorentini? L’adagio pochi, maledetti e cari vale ancora. Anche se non come in passato visto che Palazzo Vecchio, ad agosto ha tagliato il nastro a 358 nuovi posti auto, quelli del parcheggione scambiatore di Pian di Ripoli, in vista dell’arrivo della fermata della linea 3.2.1. A questi si aggiungono i 270 stalli sbarcati in viale Europa, quasi al confine con Bagno a Ripoli. A fine mandato i nuovi stalli dove spegnere il motore dovranno essere 3.600 solo per gli scambiatori. E intanto? Per capirlo si deve dare una ripassatina al ‘vecchio’ Pums, in attesa del piano generale del traffico che dovrà essere realizzato dal mobility manager, Stefano Ciurnelli.

A passarsela meglio di tutti, almeno sulla carta, è la Zcs 2 che include l’area delimitata dalle Cure, viale dei Mille e Coverciano: un serbatoio da 20.800 posti auto di cui più di 9.700 riservati ai residenti e 2.200 a sosta libera. Segue a ruota la Zcs 1 con 20.429 posti. Ma, per tutti, l’incognita vera restano le presenze di pendolari, turisti e lavoratori in arrivo dall’esterno del perimetro cittadino. L’ultima istantanea, in un giorno-tipo, feriale, con meteo soleggiato, scuole aperte e assenza di eventi particolari, alle 16 fa registrare un picco di 603mila persone, un +14% rispetto alle ore notturne. Non tutti, per fortuna, usano l’auto. Ma il 58% della mobilità privata in città è ‘intra-comunale’. Viene, cioè, da fuori. Tanto che Firenze presenta il valore assoluto massimo di spostamenti giornalieri (cioè anche una stessa auto che si muove più volte) con 540mila in 24 ore. Ma si posiziona al 25esimo posto se si considera il numero di spostamenti per abitante. In poche parole: l’effetto calamita di Firenze riempie le strade di auto provenienti da fuori.

Molta della sosta è assorbita dai 24 parcheggi in struttura presenti in tutta la città: un serbatoio da 8.258 posti a pagamento. Con tariffe d’oro come quello gestito da Fipark a Santa Maria Novella (4 euro l’ora) fino a prezzi più soft (2 euro l’ora alla Fortezza). Ma l’horror vacui al momento di spegnere il motore dell’auto, per i fiorentini, resta. Il piano di Palazzo Vecchio: incrementare a 10mila le unità totali di sosta portando gli stalli (tra superficie e interrati) oltre quota 84mila. Il grosso dei nuovi stalli, circa la metà prevede nuovi spazi individuati in piazzali pubblici e privati, aree ferroviarie, aree in disuso, con l’opzione di parcheggi multipiano con strutture light e mitigate dal verde. Tra gli esempi il progetto di 2mila posti multipiano in via Campo d’Arrigo Esempi, altri 150 in viale Talenti e altrettanti nell’ex area Enel di via Mariti. Tra le opzioni previste nel piano della sindaca anche 300 stalli nell’ex deposito Ataf di viale dei Mille.

C.C.