Parcheggi e viabilità Terminati i lavori

I cittadini di via Grecia e via Strasburgo da qualche giorno hanno una nuova viabilità e nuovi parcheggi: sono terminati i lavori di ripristino dopo i cantieri della Variantina che, con quelli di Publiacqua, avevano lasciato segni sull’asfalto e marciapiedi da rimettere. L’intervento di riqualificazione della viabilità ha permesso di rifare tutto il manto, di restaurare il marciapiede e fare un’area di sosta con parcheggi sui due lati della strada, per un totale di 25 posti auto (di cui due per disabili) e altri 7 stalli per la sosta dei motocicli. Si tratta di un primo pacchetto di vari cantieri programmati nel 2023 e dedicati a quest’ area della città: ad autunno partiranno anche i lavori del nuovo parco urbano della Gaglianella, 11 ettari di verde organizzato e attrezzato al posto degli attuali terreni dismessi sui due lati di via Germania.