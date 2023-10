Parata e concerto in memoria di Salvo D’Acquisto

Firenze, 8 ottobre 2023 – Un concerto ai piedi della chiesa di Ognissanti in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte di Salvo D’Acquisto, il carabiniere simbolo della Resistenza Italiana, che sacrificò la sua vita dichiarandosi colpevole di un fatto non commesso per salvare 22 civili innocenti accusati di aver fatto esplodere delle bombe, che uccisero e ferirono degli ufficiali tedeschi a Palidoro, in provincia di Roma.

Per commemorare il coraggio e la generosità di questo carabiniere eroe, l’associazione Borgognissanti con il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Firenze, domenica 8 ottobre alle 15, organizza un grande concerto della Fanfara dei Carabinieri in piazza Ognissanti. Tra i brani eseguiti dalla compagnia, diretta da 30 anni dal luogotenente carica speciale Ennio Robbio, ci saranno la Fedelissima, La Ritirata ma anche Per un pugno di dollari e naturalmente Nel blu dipinto di blu e l'Inno di Mameli.

La scaletta spazierà dai grandi nomi della musica italiana come Mina fino a quelli internazionali come gli Abba. «L’evento è anche l'occasione, in un momento in cui è così sentito dai fiorentini il problema della sicurezza, per riaffermare il nostro attaccamento e ringraziamento all'Arma dei carabinieri e a tutte le forze dell'ordine, che si prodigano quotidianamente per le nostre strade, con i mezzi e le leggi a loro disposizione, per garantire controllo e incolumità dei cittadini" sottolinea il presidente dell'associazione Fabrizio Carabba.

Il concerto sarà preceduto dal corteo (ore 14.30) della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri che, raggiunta via Curtatone, rientrerà nuovamente in Borgo Ognissanti per arrivare in piazza Ognissanti. Qui, in attesa dello spettacolo, ci sarà un intervento del gruppo cinofilo con simulazioni di situazioni di ricerca e soccorso, esercizi di agilità, coraggio, attacco e difesa da cui sarà possibile vedere da vicino il grande valore di supporto dato dagli amici a quattro zampe alle forze dell’ordine. Il concerto sarà presentato dalla soprano Letizia Dei che si esibirà in alcuni classici accompagnata dalla Fanfara.