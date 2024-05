Pappagallo esotico sequestrato a Vaglia

I carabinieri forestali hanno sequestrato a Vaglia un esemplare di pappagallo Ara Ararauna (Ara gialloblù Psittaciformi), specie tutelata dal regolamento comunitario per la protezione di flora e fauna selvatiche. Animale esotico che un cittadino teneva in casa in condizioni giudicate non idonee dai forestali. Si tratta di uno dei pappagalli di taglia maggiore, con i suoi 86-88 centimetri, che può raggiungere e superare i 70 anni di età. È scattato il sequestro, e l’uccello è stato affidato in custodia ad una struttura idonea. Il proprietario è stato invece segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di maltrattamento di animali.

