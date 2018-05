Firenze, 10 maggio 2018 - "A Loppiano tutti si sentono a casa": così Papa Francesco a Loppiano, nel Valdarno Fiorentino per la seconda tappa del suo breve ma intenso viaggio in due luoghi simbolo dell'amore cristiano, due laboratori toscani di esperienze comunitarie ispirate dal Vangelo e incentrate sull’amore e sulla condivisione fondati da don Zeno Saltini con i suoi Nomadelfi e Chiara Lubich con i Focolari.

«Ho voluto venire a visitare la Comunità di Loppiano _ ha detto il Papa_ anche perché, come sottolineava colei che ne è stata l'ispiratrice, la serva di Dio Chiara Lubich, vuole essere un'illustrazione della missione della Chiesa oggi, così come l'ha tracciata il Concilio Ecumenico Vaticano II. E mi rallegro di dialogare con voi per mettere sempre più a fuoco - ha proseguito -, in ascolto del disegno di Dio, il progetto di Loppiano a servizio della nuova tappa di testimonianza e annuncio del Vangelo di Gesù a cui lo Spirito Santo oggi ci chiama».

Un incontro emozionante, davanti a settemila persone entusiaste. «Sono molto contento di trovarmi oggi in mezzo a voi qui a Loppiano _ha detto Francesco_ questa piccola 'città', nota nel mondo perché è nata dal Vangelo e del Vangelo vuole nutrirsi - ha aggiunto -. E per questo è riconosciuta come propria città di elezione e di ispirazione da tanti che sono discepoli di Gesù, anche da fratelli e sorelle di altre religioni e convinzioni».

Al suo arrivo, il Papa è stato accolto da Mario Meini, vescovo di Fiesole, da Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari, e dal co-presidente don Jesus Moran. All'arrivo di francesco le campane di Loppiano hanno suonato a festa.

Quindi, trasferitosi in auto al Santuario di «Maria Theotokos», Francesco entra nel Santuario per l'adorazione del Santissimo Sacramento e per un momento di preghiera davanti all'immagine della «Theotokos». Nel santuario, il pontefice ha sostato anche davanti al quadro della Madonna di un pittore di religione Indù, simbolo del dialogo, uno dei pilastri della convivenza di Loppiano.

Sul sagrato del Santuario ha luogo l'incontro con la Comunità del Movimento dei Focolari. Dopo l'indirizzo di saluto di Maria Voce, tre rappresentanti della Comunità rivolgono domande al Pontefice, che pronuncia il suo intervento di risposta.

"Siamo a Loppiano _ha detto Maria Voce, presidente della Comunità_ la cittadella prototipo di altre ventiquattro cittadelle presenti in tutti i continenti, nei più svariati contesti sociali e culturali, come negli Stati Uniti, nel Camerun, nelle Filippine, in Germania, Brasile, Argentina, eccetera. Oggi siamo preoccupati per quella nel Camerun, che sta vivendo un momento difficile. Chiara Lubich ha sempre desiderato vedere realizzate queste piccole città, laboratori di convivenza umana, bozzetti di mondo unito, testimonianza di come potrebbe essere la società se fosse basata sull'amore reciproco del Vangelo. Ecco quello che vorrebbe mostrare Loppiano al mondo".