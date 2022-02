Firenze, 11 febbraio 2022 - La terza visita di Papa Francesco a Firenze si svolgerà domenica 27 febbraio e si concluderà nell'arco della mattinata. Un appuntamento particolarmente significativo, nell'ambito della Conferenza dei sindaci e dei vescovi del Mediterraneo. Il convegno si svolgerà da giovedì 24 a domenica 27 febbraio.

Con il clou appunto della visita del Papa domenica. Il Mediterraneo sarà al centro degli incontri e uno dei temi toccati sarà quello, di stretta attualità dell'immigrazione.

Ma la visita del Papa sarà anche un momento significativo per la Chiesa fiorentina e toscana in generale, visto che in programma ci sono una Messa e l'angelus. Una visita storica per la contemporanea presenza appunto di tante personalità: i sindaci, i vescovi e anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Papa Francesco arriverà allo stadio Ridolfi a Campo di Marte con un elicottero. Non è previsto un passaggio con la Papamobile: il Pontefice infatti percorrerà il tragitto che lo separa dal Salone dei Cinquecento, prima tappa della visita, con un'auto normale. Alle 8.30 è atteso appunto a Palazzo Vecchio per l'incontro con vescovi e sindaci del Mediterraneo per partecipare ai lavori. E' previsto un suo discorso. Alle 10.30 il Papa si sposterà nella Basilica di Santa Croce. Da dove, alle 12, reciterà l'angelus per poi tornare allo stadio Ridolfi e da qui in elicottero a Roma.

Nel Salone dei Cinquecento, all'arrivo del Papa, ci sarà il messaggio di benvenuto del sindaco Dario Nardella, quindi il discorso del presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti. In piazza Santa Croce per la Messa, che si svolgerà nella basilica, potranno accedere 1200 persone su invito delle parrocchie. Questo per motivi di restrizioni anti covid.

L'angelus di domenica 27 febbraio sarà recitato dal Papa sul sagrato della basilica di Santa Croce.

Non ci saranno biglietti per la Messa del Papa. Saranno appunto le parrocchie fiorentine a distribuire 1200 inviti.

A Firenze, durante la visita del Papa, sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitato alla Conferenza dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo. Il presidente parteciperà alla Messa in Santa Croce.

Anche il premier Draghi sarà in quei giorni a Firenze. Precisamente, parteciperà all'apertura dei lavori del convegno di Palazzo Vecchio mercoledì 23 febbraio.

I vescovi e i sindaci, che in un primo tempo svolgeranno lavori separati, si ritroveranno per scrivere la Carta di Firenze, un documento comune sul Mediterraneo che poi verrà consegnato a Papa Francesco la mattina di domenica 27 febbraio. La Carta conterrà impegni concreti soprattutto sul tema dell'immigrazione. E' infatti la "cittadinanza" nel senso più ampio del termine il tema della Carta.