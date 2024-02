Paolucci, gli Uffizi gli rendono omaggio: “Il suo nome all’auditorium del museo”

Firenze, 5 febbraio 2024 – Gli Uffizi rendono omaggio a Antonio Paolucci, figura eminente della storia dell’arte italiana e non solo.

"Stanotte ci ha lasciato un uomo di Stato e uno dei più significativi studiosi italiani degli ultimi decenni con doti di eloquio e scrittura impareggiabili e un naturale talento nel diffondere il sapere – dice il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde - Non solo: Antonio Paolucci possedeva la capacità di governare l'arte e il suo mondo, di soprintendere ai suoi delicatissimi equilibri. Da ministro e a capo dei Beni Culturali fiorentini è stato la guida, per tanti anni, del sistema della tutela, dunque la sua scomparsa è una perdita incolmabile. Le Gallerie degli Uffizi, che annoverano numerosi dipendenti cresciuti alla sua ombra, si stringono alla famiglia nel cordoglio. In suo onore, l'auditorium del museo dove tante volte ha incantato le persone con le sue parole, porterà il suo nome, mentre la sua eredità intellettuale sarà di scientifica ispirazione".